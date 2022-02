1 Liga Centralna. Ósme z rzędu zwycięstwo ORLEN Upstream SRS Przemyśl!

SRS wygrywając 3:2 nie oddał prowadzenia już do końcowej syreny. Nie oznacza to jednak, że sobotnie spotkanie należało do łatwych. Przemyślanie prowadzili w 16. minucie 13:6, ale zaliczkę potrafili roztrwonić. W 47. minucie było tylko 26:24 dla gospodarzy. Końcowe minuty to skuteczne ataki dobrze dysponowanego Pawła Stołowskiego oraz Tomasza Kulki i wracającego do zespołu Macieja Kubisztala. Ten ostatni otrzymał od kolegów… pieluchy, bo po raz drugi został ojcem.

SRS wygrywa seryjnie, ale pozycji w tabeli nie zmienił i tym razem. Kolejnym rywalem przemyskiej siódemki będzie Zagłębie Sosnowiec. Wyjazdowe spotkanie 26 lutego.