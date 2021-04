1 liga kobiet. Nie udał się Resovii wyjazdowy mecz z Tarnovią

Tarnovia to zespół, który w tym sezonie myśli o awansie do Ekstraligi i w niedzielnym meczu jak najbardziej to pokazał. Miejscowe zdobyły dwa gole, na które odpowiedziała Karolina Bednarz zdobywając bramkę kontaktową. Przed przerwą gospodynie dołożyły jednak jeszcze dwa gole. Po przerwie oba zespoły trafiały, ale resoviaczki nie zdołały odwrócić losów spotkania.

- Nie pamiętam, kiedy zagraliśmy tak słabe spotkanie - przyznał Zbigniew Bednarz, kierownik Resovii. - Zdobywamy gola na 1:2, a zaraz potem dajemy sobie szybko strzelić dwa. Niestety nie możemy sobie pozwalać na takie juniorskie błędy - dodał.