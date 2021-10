1 liga kobiet. Paweł Szurgociński, trener Arini Resovii: Poziom 1 ligi jest niezwykle wyrównany

Panie trenerze, wyniki na razie w tym sezonie są naprawdę dobre – chyba pan zadowolony z zespołu.

Zadowolony, oczywiście. Wiadomo, że te dwie porażki, które się nam zdarzyły nie powinny się zdarzyć, ale tak wyszło i nie robimy z tego tragedii. Wszystkie drużyny czasami przegrywają, jest dobrze.

Na początku trochę gorzej szło u siebie. Wie pan dlaczego tak się działo?

Nie, nie wiem do tej pory, dlaczego tak się to ułożyło, że w pierwszych meczach u siebie nie potrafiliśmy wygrywać. Ciężko powiedzieć, nawet dziewczyny same się zastanawiały, o co chodzi i nie znaleźliśmy przyczyny. Udało się już jednak przełamać i liczę, że już teraz na Wyspiańskiego będziemy zdobywać w każdym meczu trzy punkty.

Przed sezonem w sumie po raz pierwszy w Resovii doszło do takich poważniejszych zmian kadrowych. Czy to tak dobrze wpłynęło na zespół, że te wyniki poszły do przodu?

Tak od razu to ta forma w związku z tym nie poszła w górę – tu nie byłbym takim optymistą. Natomiast to, że mamy więcej zawodniczek na pewno miało pozytywny wpływ. Mamy rywalizację i dziewczyny lubią ze sobą rywalizować i robią to cały czas. Potrzeba było jednak czasu, by te nasze, nazwijmy to stare, zawodniczki się do tego dostosowały. Z kolei te nowe musiały poznać nasze treningi, wymagania, sztab i atmosferę w szatni, ale i poza boiskiem.