1 liga kobiet. Sporo bramek, ale porażka Resovii w meczu ze Sportową Czwórką Radom

Już wkrótce poznamy bomby Asseco Resovii. Trener Alberto Giuliani jest zadowolony

Jako pierwsza z drużyn PlusLigi swoją bombę transferową oficjalnie ogłosiła PGE Skra Bełchatów. Do Bełchatowa wraca Aleksandar Atanasijević, serbski atakujący. Będzie to z pewnością jeden z transferowych hitów przed nowym sezonem PlusLigi. Szacuje się, że pozyskanie tego zawodnika mogło kosztować PGE Skrę nawet 350 tysięcy euro. Nie ulega jednak kwestii, że obecność Atanasijevicia nie tylko uatrakcyjni rywalizację w PlusLidze, ale także wpłynie na podniesienie jej poziomu. No i Skra zyska na jakości.