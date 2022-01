1 liga kobiet. Stal Mielec lepsza od Karpat Krosno w meczu rozegranym awansem

Niekwestionowanym faworytem spotkania były wiceliderki z Mielca, co szybko znalazło potwierdzenie na boisku. Pierwszą partię siatkarki trenera Betlei wygrały do 10, kolejną do 17. Krośnianki umiały postawić się tylko w jednym z setów. W czwartej i zarazem ostatniej odsłonie pojedynku mielczanki postawiły kropkę nad „i”, nie dając rywalkom dojść do głosu.

Z kolei drużyna San-Pajdy Jarosław miała zmierzyć się w 18. kolejce z SMS-em PZPS I Szczyrk, jednak na dzień przed terminem meczu zespół ze Szczyrku poprosił o przełożenie spotkania.