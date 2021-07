1 liga kobiet. Wiktoria Aumiller, nowa piłkarka Resovii: Chcę ponownie awansować

Jak to się stało, że trafiłaś́ do Resovii?

Do Resovii trafiłam po rozmowach z trenerem Szurgocińskim. Przedstawił mi plan na nowy sezon, pokazał, czym dysponuje Resovia oraz jakie warunki zapewnia klub. Wszystko jest na bardzo profesjonalnym poziomie.

Przenosisz się do Rzeszowa?

Tak, od lipca będę mieszkać w Rzeszowie.

Znasz niektóre ze swych nowych koleżanek klubowych?

Niestety nie znam, dopiero się poznajemy. Wszystko przed nami.

Przychodzisz do Rzeszowa, by pomóc w awansie, więc od początku wymagania pewnie będą̨ spore - to dodatkowo motywuje?

Mnie motywuje każdy kolejny mecz, żeby go wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony.

W zeszłym sezonie grałaś w Ekstralidze - jesteś zadowolona ze swojej gry?

Nigdy nie jestem do końca zadowolona - zawsze jest coś co można poprawić, zrobić lepiej. Zawsze czuję niedosyt - taka już jestem.