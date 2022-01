1 liga. Miasto Szkła Krosno przegrało na wyjeździe ze Zniczem Pruszków

Sytuacja zaczęła się zmieniać w końcówce drugiej części. Gospodarze systematycznie redukowali dystans, a pomagały im w tym wydatnie skuteczne rzuty za 3 punkty w wykonaniu Adriana Sulińskiego i Karola Kamińskiego. W efekcie krośnianie schodzili na długą przerwę z zapasem zaledwie 2 „oczek” (35:37 dla gości).

Trzecia kwarta należała do wyrównanych z lekkim wskazaniem na Miasto Szkła (48:52 na 3. minuty 33. sekundy) przed zakończeniem trzeciej części, lecz był to ostatni moment prowadzenia przyjezdnych. Na finiszu tej odsłony inicjatywę przejęli gospodarze, w krótkim czasie odwracając losy potyczki (69:59 dla Znicza). Tej zaliczki miejscowi już nie roztrwonili, kontrolując wydarzenia na parkiecie do ostatnich chwil.