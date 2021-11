1 liga. Miasto Szkła Krosno rozbite nad morzem przez Kotwicę Kołobrzeg

Druga kwarta, to czas najlepszej postawy krośnian w tym meczu. Wówczas to Miasto Szkła odrobiło straty poniesione w pierwszej odsłonie i doprowadziło do wyrównania. Stało się to za sprawą przede wszystkim gry Dariusza Oczkowicza, najlepiej rzucającego w szeregach gości w całym meczu, Konrada Dawdo, trafiającego w najważniejszych momentach tego fragmentu spotkania za 3, a także Santiago Vauleta, jak zwykle aktywnego w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła i w każdym miejscu boiska.

Ostatecznie, w samej końcówce drugiej kwarty, przyjezdni osiągnęli remis 28:28, później przegrywali nieznacznie 32:33, co dawało nadzieję na zacięte kolejne dwie odsłony i walkę o korzystny rezultat do samego końca potyczki. Niestety druga połowa rozpoczęła się dla krośnian fatalnie. Niecelne rzuty, straty w ofensywie, błędy w rozegraniu uniemożliwiały zdobywanie kolejnych punktów, a nakręcały gospodarzy, którzy akurat na skuteczność nie mogli narzekać. Głównie Damian Pieloch, imponujący celnością z dystansu, jak i spod kosza, czy Remon Nelson, równie dobry w ataku. W konsekwencji Kotwica odskoczyła ponownie na kilkanaście punktów, a Miasto Szkła nie było już w stanie dogonić rywala.