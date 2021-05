1 liga. ORLEN Upstream SRS Przemyśl szykuje się na baraż o Superligę

Przemyślanie kilka dni temu zakończyli rozgrywki w grupie D, plasując się na pierwszym miejscu. SRS wyprzedził o jeden punkt Padwę Zamość. Prawdę powiedziawszy, mistrzostwo powinno zdobyć już rok temu. Wówczas jednak sezon zakończony został przedwcześnie z powodu rozpoczynającej się epidemii koronawirusa. Przemyśl nie rozegrał rewanżowych meczów z zespołami, z którym uległ na wyjeździe i koniec końców, ze zwycięstwa cieszyli się zawodnicy z Legionowa. Z kolei dwa lata temu SRS przegrał finałową bitwę w Tarnowie.

Słaba I runda

Konia z rzędem temu, kto po zakończeniu I rundy pierwszoligowych zmagań stawiał na to, że tytuł mistrzowski trafi do Przemyśla. Wielkim wyczynem wydawało się wówczas, uzyskanie prawa do gry w Lidze Centralnej. Przemyślanie wyciągnęli wnioski z porażek, zwarli szyki, wygrali 9 kolejnych meczów i pokazali, kto rządzi w lidze.