1 liga. Siatkarki Karpat Krosno Glass KPU pokonały Libero Aleksandrów Łódzki [ZDJĘCIA]

Krośnianki odzyskały dominację na parkiecie w czwartej odsłonie, i to w dość dramatycznych okolicznościach. Przegrywały bowiem 8:12, zaś w setach 1:2, co oddalało je od jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Od tego momentu wszystko zaczęło funkcjonować, znakomicie grającą Natalię Sławińską wsparły pozostałe zawodniczki, przez co przewaga gospodyń rosła bardzo szybko.