1 liga. Sokoły pokazały moc po przerwie. Łańcucianie pokonali PGE Turów Zgorzelec 83:75

- Na początku nie graliśmy dobrze, za mało agresywnie, a rywal trafiał na wysokim procencie, w tym trójki, które wpadały nawet z nieoczywistych pozycji – mówi Dariusz Kaszowski, trener łańcucian.

Po dużej pauzie role wreszcie się odwróciły. Minutę przed końcem trzeciej kwarty na tablicy zaświecił się wynik 59:59. Po 30. minutach było 61:62, czyli w sumie znakomicie w porównaniu do sytuacji po dwóch ćwiartkach. Początek ostatniej odsłony to gra na styku, ale gdy Filip Struski wycelował zza łuku, Rawlplug prowadził 73:66. Turów walczył, nie odpuszczał, ale sokoły trzymały fason w obronie, a po „trójkach” Marcina Nowakowskiego, Michała Lisa wynik brzmiał 83:74. Do końca brakowało 30 sekund, zatem o sensacji nie było już mowy.