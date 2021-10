1. odcinek programu "Nowinki Studenckie". Ile osób wybrało rzeszowskie uczelnie? [WIDEO] Joanna Wilk

Nowinki Studenckie, to program, w którym pokazujemy, jak bardzo studencki jest Rzeszów! Z tego odcinka dowiedziecie się m.in. ile osób wybrało rzeszowskie uczelnie, a także, z jakim nastawieniem studenci rozpoczęli ten rok akademicki. Zabierzemy was także na akademiki Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, porównamy ceny i odczarujemy niektóre stereotypy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie odczucia po pierwszym miesiącu studiowania. Do zobaczenia w następnych odcinkach Nowinek Studenckich.