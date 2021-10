1 stycznia 2022 ruszy do Kolbuszowej nowy odcinek kolei aglomeracyjnej

Dokończenie modernizacji infrastruktury na linii 71 była jednym z tematów poniedziałkowego (4 października) spotkania, którego gospodarzem był burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Wśród gości znaleźli się m.in: poseł Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, dyrektorzy z PKP PLK Mateusz Wanat i Mieczysław Borowiec, przedstawiciele gmin i powiatów położonych wzdłuż linii 71.

Na linii 71 Rzeszów – Kolbuszowa - Rzeszów pociągi w godzinach szczytu będą jeździć co 30 minut dzięki budowanej nowej mijance w Widełce. W Kolbuszowej Górnej powstaje nowy przystanek. W Widełce gmina Kolbuszowa rozbuduje istniejący parking przy przystanku kolejowym, w Kolbuszowej Górnej wybuduje nowy.

W Kolbuszowej rozmawiano także o możliwości przedłużenia za środki unijne w nowej perspektywie linii 71 z Kolbuszowej do powstającego czwórmiasta, czyli Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli i Niska.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna (PKA) działa od stycznia 2021 roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku z połączeń PKA skorzystało ponad 70 tys. pasażerów. Pociągi kursują w relacjach Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna jest cały czas rozbudowywana. PKP Polskie Linie Kolejowe ma za zadanie dostosować infrastrukturę kolejową i przystankową do potrzeb PKA. Prace obejmą budowę nowej linii kolejowej z Rzeszowa do Portu Lotniczego w Jasionce, oraz modernizację istniejących linii kolejowych nr 71 (Kolbuszowa – Rzeszów Główny), 91 (Dębica – Przeworsk) i 106 (Rzeszów Główny – Strzyżów).

Zakończenie prac budowlanych, w tym oddanie do użytku nowej linii do lotniska w Jasionce, planowane jest w II połowie 2023 roku. Do lotniska ma powstać 14 nowych przystanków (m.in. nowa stacja Port Lotniczy Rzeszów oraz przystanek Park Technologiczny). Podróż ze stacji Rzeszów Główny do portu lotniczego w Jasionce zajmie niecały kwadrans.

Na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają nowe przystanki. W mieście będą: Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego, a na trasie: Boguchwała, Lutoryż, Żarnowa.

Również na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Rzeszów Północny Baranówka, Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. W Sędziszowie Młp. zaplanowany jest dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski Wschodni.

Możliwości częstszych podróży na jednotorowych trasach z Rzeszowa do Kolbuszowej i z Rzeszowa do Strzyżowa zwiększy budowa 4 mijanek. Zapewni to lepszą przepustowość i sprawniejszy ruch na jednotorowych liniach. W godzinach szczytu pociągi na wszystkich trasach mają jeździć co 30 minut.

W rejonie stacji Rzeszów - Staroniwa powstanie hala technologiczna wraz układem torowym, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Obiekt o długości około 140 metrów będzie wyposażony w niezbędne stanowiska do należytego utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych.