10 445 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Na Podkarpaciu 613 nowych przypadków [17.01]

Mamy 10 445 nowych zakażeń koronawirusem z województw:

mazowieckiego (2273),

śląskiego (1494),

małopolskiego (1428),

wielkopolskiego (699),

pomorskiego (662),

dolnośląskiego (658),

podkarpackiego (613),

łódzkiego (530),

zachodniopomorskiego (358),

lubelskiego (349),

kujawsko-pomorskiego (293),

warmińsko-mazurskiego (260),

opolskiego (249),

świętokrzyskiego (202),

lubuskiego (171),

podlaskiego (121).

85 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 proc. Piąta fala puka do granic - mówi Waldemar Kraska, wiceminister Zdrowia.