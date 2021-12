10 grudnia w Rzeszowie odbył się IV Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów [ZDJĘCIA]

List do uczestników uroczystości skierował premier Mateusz Morawiecki.

– Szanowni Państwo, Bohaterowie naszej wolności, sprzeciwiając się komunizmowi, nie wahaliście się stanąć po stronie prawdy. Dawaliście świadectwo postawy, którą tak celnie ujął ks. Jerzy Popiełuszko – pozostaliście "ludźmi wolnymi duchowo w warunkach zewnętrznego zniewolenia". Mieliście odwagę upomnieć się o polską suwerenność, prawo i godność człowieka (…). Podejmując działalność opozycyjną na tysiące sposobów, płaciliście za to wysoką cenę represji, internowania, więzienia, często emigracji. Tamte lata to ogromny bagaż przeżyć i doświadczeń setek Polaków, setek polskich rodzin. Także tych opłakujących ofiary stanu wojennego. Za to wszystko, dziś tu zebranym, a także tym, których tutaj brakuje, w imieniu własnym i Rady Ministrów, składam podziękowania i wyrazy najgłębszego szacunku. Tworzycie Państwo grono ludzi, którzy w dniu próby potrafili dokonać wyboru między dobrem a złem, wolnością a zniewoleniem. Bez waszej determinacji, bez Waszej wiary w skuteczność walki nie byłoby niepodległej Polski, którą dziś wspólnie tworzymy