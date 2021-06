11 lat więzienia dla szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Sergiy G. był "mózgiem" próby rekordowego przemytu haszyszu

Sergiy G. został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w styczniu 2020 roku na lotnisku w Barcelonie. Niedługo potem został osadzony w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. 49-latek był poszukiwany od marca 2017 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego.

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie oskarżył Sergiya G. o kierowanie na terenie Unii Europejskiej, Ukrainy i Rosji zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą przemytu znacznej ilości narkotyków. Kolejny zarzut dotyczył usiłowania przemytu 237 kg środka odurzającego w postaci żywicy konopi (potocznie haszysz).

Do ujawnienia przemytu doszło w lutym 2017 r. w drogowym, polsko - ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, na kierunku wyjazdowym z Polski na Ukrainę.

- Nasz funkcjonariusz, korzystając ze specjalnych profili, wytypował do szczegółowej kontroli kilka pojazdów. Wśród nich BMW X5 i BMW X6. To właśnie w nich, nasz pies służbowy Chiro, zaznaczył miejsca, w których mogą być ukryte narkotyki. Dalsze czynności to nasza „kuchnia”, o której nie mogę mówić. W ich efekcie ujawniliśmy skrytki w samochodach, a w nich haszysz