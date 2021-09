12 alumnów rozpoczęło pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart życzyła całej społeczności seminarium wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

- Każda inauguracja jest szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej. Rozpoczyna się bowiem kolejny rok pracy, zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które staną się inwestycją w przyszłość. U progu nowego Roku Akademickiego, składam najserdeczniejsze życzenia kadrze naukowo-dydaktycznej, życząc sukcesów w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej. Drodzy Alumni! Życzę Wam ciągłego zapału do pracy, spotkania na swojej drodze wspaniałych przyjaciół, wartościowych ludzi, wybitnych pedagogów, którzy pomogą Wam przejść przez czas studiowania i zainspirują Was do podejmowania kolejnych wyzwań