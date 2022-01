12 lat więzienia dla oskarżonego o dwukrotne usiłowanie zabójstwa. Zadawał ciosy nożem tak, by pozbawić życia

Tryb życia Wojciecha N., mieszkańca Brzozowa, ograniczał się głównie do picia alkoholu, w różnym gronie, przy każdej nadarzającej się okazji. Tak też było 2 lutego ub. roku. Mężczyzna zaprosił do siebie troje znajomych, dwóch mężczyzn i kobietę.

W trakcie zakrapianej imprezy doszło napiętej sytuacji między gospodarzem a jednym z gości. Wojciech N. najpierw zaczął domagać się od Janusza S. pieniędzy a potem w wulgarnych słowach kazał mu wynosić się z jego domu. Na tym nie poprzestał. W emocjach poszedł do kuchni, wziął nóż i zaczął zadawać kompanowi ciosy nożem. Starszy mężczyzna zasłonił się ręką i uciekł. Z krwawiącym nadgarstkiem zgłosił się do szpitala po pomoc. Tam okazało się, że miał ogromne szczęście. Dwa ciosy 33,5-centymetrowym nożem zostały zadane w klatkę piersiową. Jeden z nich „zatrzymał się” na żebrze i nie dotarł do serca. Lekarka udzielająca pomocy Januszowi S. nie miała wątpliwości, że to ocaliło mu życie.