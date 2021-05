12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Praca w zawodzie pielęgniarki wiąże się z ogromną odpowiedzialnością

Z różnych wypowiedzi publicznych czy proponowanych rozwiązań wynika brak zrozumienia dla roli i kompetencji pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej. Przykładem może być chęć powrotu do kształcenia pielęgniarek na poziomie średnim, a tym samym obniżenia jakości ich pracy. Uważam, ze pacjenci, w tym mieszkańcy naszego regionu, mają prawo do opieki na najwyższym poziomie.

Nie sposób wyliczyć wszystkich problemów. W pierwszym okresie pandemii był to przede wszystkim lęk o własne zdrowie i życie i bezpieczeństwo członków rodzin. Pielęgniarki wracały z oddziałów zakaźnych do domu, do dzieci, współmałżonków, rodziców, a nikt na tym etapie nie wiedział jak niebezpieczny jest wirus.