12-letnia Wiktoria z Woli Dalszej z padaczką lekooporną całe dnie spędza w łóżku. Rodzice walczą o każdy jej dzień

- Jak kiedyś w nocy się obudziłam, to Wika była sztywna. Bałam się, że nie oddycha, próbowałam jej pomóc. A to był najprawdopodobniej pierwszy napad

Są takie dni, że Wiktoria nie śpi przez tydzień. Wtedy nie śpią też rodzice, bo czuwają. Co chwila wstają i sprawdzają, czy u małej wszystko jest w porządku. Leki i jedzenie dostaje przez PEG. Koszt opieki nad Wiktorią rodzice szacują na 3 tys. miesięcznie. Do tego pani Joanna musiała zrezygnować z pracy.

Rodzice chcą w domu zamontować windę, aby 12-latka mogła wyjechać na zewnątrz wózkiem. Jak była mniejsza, to można była ją wziąć na ręce. Teraz jest trudniej, bo z porażeniem spastycznym czterokończynowym, ciężko zapanować na jej rękami, nogami i głową, które same się odchylają.

- Robimy wszystko, aby córka szła do przodu. W lipcu 2017 roku świat nam się trochę załamał - przyznaje pan Piotr. - Wiemy, że nie możemy się poddawać. Poradzono nam, że możemy oddać Wikę do hospicjum. Powiedziałem, że to jest nasze dziecko i ma być w domu. To nie jest rzecz, którą można oddać i pojechać w niedzielę w odwiedziny - dodaje.