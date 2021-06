1352 oszukanych klientów sklepów internetowych. Wpłacali pieniądze, ale nie dostawali towaru

W liczącym 2860 stron akcie oskarżania prokurator zarzucił czterem osobom oszustwo na szkodę 1352 klientów sklepów internetowych sprzedających rzekomy sprzęt AGD i RTV. Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstwa oszusta co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. Oskarżeni uczynili sobie ze swojej działalności stałe źródło dochodu.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Fałszywe sklepy internetowe

Jak informuje Prokuraura Krajowa, w toku postępowania ustalono, że sklepy internetowe 17dni.pl, fotohrabia.pl, platinium RTV, agdzdostawa.pl i megamall.pl., należące do spółek Thurman Holdings, Newcastle, Navarro i Iron Gate, w ramach prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży detalicznej sprzętu AGD i RTV oferowały klientom towary, których nie posiadały na stanie magazynowym.