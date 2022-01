14. kolejka w PlusLidze siatkarzy rusza już we wtorek. Asseco Resovia gra w środę z Indykpolem AZS-em w swojej hali

Resoviacy pod wodzą nowego trenera Marcelo Mendeza mają co odrabiać w rewanżach. Przystępują do nich z siódmego miejsca, z dorobkiem tylko 19. punktów, sześcioma zwycięstwami i siedmioma porażkami. W środowy wieczór (godz. 17.30) podejmować będą znajdujący się przed nimi o jedną pozycję wyżej i mający dwa oczka więcej Indykpol AZS Olsztyn, którego pokonali w pierwszym meczu 3:0, a w którym na stanowisku trenera zadebiutuje... Argentyńczyk Javier Weber. Dobrze byłoby rozpocząć nowy rok od zwycięstwa, najlepiej za 3 punkty.

Trwa internetowa sprzedaż biletów na mecz z Indykpolem AZS-em. Potrwa do wtorku (4.01) poprzez serwis bilety.assecoresovia.pl. W dniu meczowym bilety będą dostępne w sklepiku klubowym w Hali Podpromie, od godziny 15.30. W sprzedaży dostępna jest pula biletów dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu meczu będą mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR.

2022 rok w PlusLidze otworzy mecz Projekt Warszawa – Cerrad Enea Czarni Radom, który zostanie rozegrany w Arenie Ursynów w poniedziałek 3 stycznia. Na ten sam dzień zaplanowano spotkanie Jastrzębski Węgiel – LUK Lublin.

Spotkania 14. kolejki będą rozgrywane od poniedziałku do czwartku. We wtorek dojdzie do konfrontacji PGE Skra Bełchatów – Cuprum Lubin oraz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Stal Nysa. W środę zagrają Asseco Resovia z Indykpolem i Trefl Gdańsk z GKS-em Katowice. Pierwszą noworoczną serię spotkań zakończy w czwartek, w święto Trzech Króli, konfrontacja MKS Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie.