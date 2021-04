15-letnia Katarzyna Kobylarz z Podkarpacia choruje na ostrą białaczkę szpikową. Nastolatka pragnie wrócić do zdrowia

Msza święta online: jak się podczas niej zachować? Czym jest duchowa komunia święta?

Jak się zachować podczas mszy online? Wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. To trudny moment także dla chrześcijan, którzy przygotowują się do najważniejszych świąt w roku i w Wielkim Tygodniu, podczas Triduum Paschalnego, chcieliby aktywnie uczestniczyć w liturgii. Dziś pozostają transmisje w internecie, radiu, telewizji. Dla osoby wierzącej to zupełnie nowa rzeczywistość. Pojawia się pytanie, jak takie wydarzenia przeżywać i czym jest duchowa komunia? O podpowiedź poprosiliśmy ojca Pawła Kowalskiego, jezuitę, duszpasterza akademickiego wspólnoty DA Winnica w Gdańsku Wrzeszczu.