16. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa rozpoczęta. Tym razem zakończy się w Jarosławiu

Pielgrzymka dla pokoju

Zmiana trasy z powodu wojny

Ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie, pielgrzymi nie dotrą do Lwowa, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Po trzech dniach wędrówki dotrą do Medyki, skąd następnie pojadą do Jarosławia. Tam zakończą swoją pielgrzymkę mszą św. w miejscowej kolegiacie. Decyzja o zmianie trasy podyktowana jest względami bezpieczeństwa.