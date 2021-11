17 listopada na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce ponownie wylądował największy samolot świata An-225 Mrija!

To druga wizyta Antonowa Mrija na podrzeszowskim lotnisku Jasionka i piąta w ogóle w Polsce. Poprzednia, sobotnio-niedzielna wizyta największego transportowca świata przyciągnęła do portu tłumy zainteresowanych mieszkańców i spotterów, nawet z drugiego końca Polski. To niezwykła i rzadka atrakcja obserwować potężną, lądującą i startującą maszynę, która na pokład może zabrać aż 250 ton towaru!

Sobotni wieczór, tuz przed północą był historyczną chwilą dla lotniska w Jasionce. Po raz pierwszy wylądował tu największy samolot na świecie, jedyny taki egzemplarz, czyli An-225 Mrija do Jasionki. Nasz port był trzecim regionalnym, który przyjłął tę maszynę i czwartym w ogóle w kraju, po warszawskim lotnisku im. Chopina.

Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka przyznał, że lądowanie Mriji było niesamowicie ważnym wydarzeniem.