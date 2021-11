17 listopada na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce ponownie wyląduje największy samolot świata An-225 Mrija Beata Terczyńska

Lądowanie kolosa z załadunkiem spodziewane jest po godzinie 18. Będzie to druga wizyta Antonowa Mrija na podrzeszowskim lotnisku Jasionka i piąte w ogóle w Polsce. Sobotnio-niedzielna wizyta największego transportowca świata przyciągnęła do portu tłumy zainteresowanych mieszkańców i spotterów, nawet z drugiego końca Polski. To niezwykła i rzadka atrakcja obserwować potężną, lądującą i startującą maszynę, która na pokład może zabrać aż 250 ton towaru!