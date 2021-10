17-latek z Przemyśla pobity w szkole. Poszło o logo klubu sportowego. O losie agresywnego 16-latka zdecyduje sąd

Dyrektor jednej ze szkół w Przemyślu powiadomił dyżurnego policji o pobiciu ucznia na terenie placówki. Na miejsce udali się funkcjonariusze wydziału kryminalnego.

17-latek został zaatakowany prawdopodobnie przez ucznia tej samej szkoły, który podszedł do niego podczas trwającej przerwy i uderzył go w twarz, a następnie zażądał oddania saszetki z logo klubu sportowego. Gdy pokrzywdzony stanowczo odmówił, agresywny młodzieniec zaczął go okładać pięściami po twarzy i głowie, wyszarpnął mu torbę i uciekł.

Pobity, 17-letni mieszkaniec Przemyśla, trafił do szpitala z obrażeniami. Mundurowi zatrzymali sprawce rozboju. Po przedstawieniu zarzutu 16-letni uczeń tej samej szkoły, został zwolniony. O jego dalszym losie zdecyduję Sąd Rodzinny i Nieletnich w Przemyślu.