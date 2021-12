18 kandydatów na jedno miejsce w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu. Jakie są wymagania? Norbert Ziętal

W ostatnim naborze do pracy w KAS na jedno miejsce przypadało 18 chętnych. KAS

Aż 900 osób złożyło podania na ostatni nabór do różnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podkarpackim. IAS w Rzeszowie pierwotnie zaoferował 50 etatów, co oznaczało, że na jedną ofertę zatrudnienia przypadało aż 18 kandydatów. Liczbę etatów zwiększono do 130.