18-letnia Zuzia Makowiecka z Rzeszowa choruje na bardzo rzadki typ nowotworu. Potrzebuje pomocy

- Córka była zdrową dziewczyną, nie chorowała. Pewnego dnia wyczuła guzek w okolicach kości ogonowej. Bardzo ją to bolało i od tego momentu wszystko się zaczęło

Zuzia Makowiecka to mądra, inteligentna i pełna planów na przyszłość młoda dziewczyna. Przed chorobą była bardzo aktywną i pełną energii nastolatką. Uwielbia jazdę na rowerze i na rolkach. Chętnie chodziła na siłownię. Nagła choroba zupełnie zmieniła jej życie.

Zuzia zachorowała na rzadki typ nowotworu

Mięsaki tkanek miękkich umiejscawiają się głównie w obrębie kończyn (50% przypadków), tułowia (30%), głowy i szyi (10%) oraz w przestrzeni zaotrzewnowej (10%). Ze względu na późne zgłaszanie się chorych do leczenia od momentu zaobserwowania guza, trudne technicznie zabiegi, wysoki stopień złośliwości w większości przypadków oraz dużą tendencję do powstawania wznów miejscowych jest to grupa nowotworów, których wyniki leczenia są wciąż mało zadowalające.