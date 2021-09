19 września na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpi Krzysztof Daukszewicz

Najnowszy, na bieżąco aktualizowany autorski program Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk opisuje i wyśmiewa absurdy, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Każdy występ może różnić się od poprzedniego, w zależności od tego, co akurat dzieje się w świecie polityki. Podczas wydarzenia artyście towarzyszy pianista Mieczysław Grochowski.

Krzysztof Daukszewicz działalność estradową artysta rozpoczął w 1975 r. Pełnił wtedy funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie oraz współtworzył kabaret Gwuść. Już w 1976 r. satyryk otrzymał drugą nagrodę na I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim za swój autorski program "Dookoła Wojtek", a zaledwie rok później otrzymał nagrodę Złote Rogi Kozicy na przeglądzie kabaretów w Zakopanem.

Daukszewicz po przeprowadzce w 1978 r. do Warszawy zaczął występować w kabarecie Na Pięterku. W latach 1979 - 1984 był kierownikiem literackim Teatru na Targówku, w którym wystawiono dwa programy artysty: satyryczny "Dziury na drodze" oraz musical dla najmłodszych widzów - "Dzieci taty Zeusa". W latach 1983 - 1986 artysta współtworzył z Januszem Gajosem kabaret Hotel Nitz. W 1986 r. otrzymał III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie na sztukę teatralną za antywojenną farsę "Cycek". Od 1986 r. do 1990 r. był członkiem kabaretu Pod Egidą. Artysta występuje z własnymi programami satyrycznymi, realizuje programy w telewizji, jest także autorem kilkunastu książek. Ma swoją rubrykę w tygodniku "Przegląd". Krzysztof Daukszewicz otrzymał również wiele nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2009 r.