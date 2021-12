19 zastępów straży pożarnej gasiło pożar stolarni w m. Przędzel koło Rudnika nad Sanem. Czy to było podpalenie? Są takie głosy [ZDJĘCIA]

Informację o pożarze przekazał nam pan Piotr, Czytelnik. Napisał, że w miejscowości Przędzel w gm. Rudnik nad Sanem płonie najprawdopodobniej tartak i trwa akcja gaśnicza.

- Zgłoszenie do jednostki wpłynęło mniej więcej o godz. 4.50. Zastępy, które udały się na akcję zastały już zabudowania w pełnym ogniu. Palą się do tej pory trzy budynki gospodarcze, w których, jak się okazało, była zorganizowana stolarnia, składy trocin i stodoła. Jest to w gęstej zabudowie, więc akcja gaśnicza jest utrudniona - przekazuje st. kpt. Ireneusz Stafiej, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.