19-latek na portalu randkowym podawał się za kobietę, prosił mężczyzn o nagie zdjęcia a potem szantażował, że je ujawni i żądał pieniędzy

- Sprawca, po otrzymaniu takich fotografii, szantażował go, grożąc upublicznieniem jego wizerunku. Twierdził, że roześle zdjęcia za pośrednictwem portalu społecznościowego członkom rodziny oraz jego znajomym - informuje Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Wstępna analiza materiałów wskazuje, że pokrzywdzonymi w tej sprawie może być co najmniej 15 osób. Gromadzone dowody wskazują, że mechanizm działania sprawcy był podobny.

- Czasem dokonanie wpłaty nie załatwiało ostatecznie sprawy, gdyż sprawca kontaktował się po raz kolejny i żądał dodatkowych pieniędzy w zamian za niepublikowanie zdjęć. Te osoby, które odmawiały zapłaty straszył, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, o wszystkim powiadomi policję, bo jest osobą małoletnią - opisuje Marta Tabasz-Rygiel.

Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanego zabezpieczono telefony komórkowe oraz sprzęt komputerowy.

19-latek usłyszał zarzut zmuszania groźbą bezprawną do wpłaty pieniędzy w zamian za zaniechanie upublicznienia nagich zdjęć. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Brzozowie, sąd zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.