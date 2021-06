2 liga. Krośnieński zespół pojechał w Gdańsku słabszy mecz i przegrał z Wybrzeżem po raz drugi

Cellfast Wilki Krosno jechały i leciały do Gdańska z mocnym postanowieniem zrewanżowania się drużynie Zdunek Wybrzeża za porażkę sprzed tygodnia na własnym stadionie 44:46. Plany już po pierwszej serii wyścigów mocno spaliły na panewce, bo na twardym i suchym torze, w mocnym upale, wszystkim zawodnikom z Krosna szło jak po grudzie. Przegrywali starty, a na trasie nie mieli na tyle mocy w swoich motorach, aby wyprzedzać dobrze usposobionych przeciwników, choć bardzo się starali. Wybrzeże wygrał trzeci mecz z rzędu, zainkasowało w sumie na Wilkach pięć punktów i jest już prawie w upragnionej rundzie play-off na którą miało chrapkę na długo przed startem sezonu. Krośnieński zespół po siedmiu wygranych z rzędu, przegrał dwa kolejne pojedynki. Oba z Wybrzeżem, co wcale nie jest jakimś wstydem.

Po pierwszych, niefortunnych w wykonaniu gościu czterech gonitwach miejscowi uzyskali 10-punktową przewagę. Wilki wygrały piąty bieg, a dokonał tego jadący w ramach rezerwy taktycznej Andrzej Lebiediew do pary z Vaclavem Milikiem. Zaraz po starcie do siódmego wyścigu pecha miał Lebiediew, bo zdefektował mu motocykl.

- Wygraliśmy siedem meczów z rzędu, ale cały czas mieliśmy do tego dystans i pokorę względem naszych przeciwników, bo przecież nie zawsze się wygrywa. Żużel, szczególnie w pierwszej lidze jest przewrotny - komentuje Michał Finfa. W Wybrzeżu przebudzili się Krystian Pieszczek i Jakub Jamróg, zespół jedzie dobrze. Trudno się z nim walczy. Nie można jednak ukrywać, że pojechaliśmy w niedzielnym meczu słabo. Mamy dołek. Rozmawiałem z zawodnikami, chcemy z niego wyjść. Mamy na to pomysł. Teraz przed nami dwa tygodnie przerwy i jedziemy dalej - kontynuuje Michał Finfa.

- Nie róbmy sensacji, że przegraliśmy w Gdańsku z Wybrzeżem 40:50, bo zespół ten był faworytem do awansu do PGE Ekstraligi i nadal nim jest. Dobrze się spisuje, a my - jak już wspomniałem - mamy dołek, co jest normalne w ciągu sezonu, zmian temperatur na torach . Musimy zauważyć, że wcześniej wynik naszej drużyny ciągnęło czterech, pięciu zawodników, którzy wspinali się na swoje wyżyny i jeżeli teraz jadą na 3-4 punkty mniej, to jest problem z wygrywaniem przez nas meczów - kończy menedżer Wilków.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk- Cellfast Wilki Krosno 50:40

Wybrzeże: 9. Rasmus Jensen 9+1 (2*,3,1,3,-); 10. Krystian Pieszczek 8+1 (3,2*,3,0,-); 11. Jakub Jamróg 11+1 (3,2,2,3,1*); 12. Michał Gruchalski 1 (1,0,-,-); 13. Wiktor Kułakow 13 (3,2,3,3,2); 14. Piotr Gryszpiński 5+1 (3,2*,0,w);

15. Alan Szczotka 1 (w,0,1); 16. Lukas Fienhage 2+1 (1*,0,1). Menedżer Eryk Jóźwiak.