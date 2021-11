2 liga. Orzeł Przeworsk wygrał po raz siódmy, Stal II Mielec dzielnie walczyła w Zabrzu [ZDJĘCIA]

Orzeł Przeworsk - Vive II Kielce 30:23 (14:13)

Orzeł: Maj, Kędzior, Szczepaniec – Kubik 5, Kozdroń, Czapka 2, Thomas, Styczeń, Gancarz 2, Bakowski 3, Karabanowski, Wańkowicz, Kornafel 4, Kubisztal 3, Świerk 11, Leja. Trener: Sebastian Pelc.

Kary: 10 i 4 min.

Widzów 300

Pojedynek dwóch niepokonanych drużyn padł łupem gospodarzy. Początek należał do gości, którzy w 15 minucie prowadzili 7:5. Trener Orła wpuścił do bramki miejscowych Samuela Kędziora, a ten kilkoma świetnymi interwencjami w pierwszej połowie wydatnie przyczynił się do odrobienia strat i wyjścia na prowadzenie gospodarzy. Po przerwie kolejne świetne interwencje bramkarza Orła oraz znakomita skuteczność Mateusza Świerka sprawiły, że miejscowi w 41 minucie prowadzili 22:16 i prowadzenie tego nie oddali do końcowej syreny.