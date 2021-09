20. Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej [ZDJĘCIA]

Metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal przy okazji jubileuszowej pielgrzymki krwiodawców wyraził ogromne uznanie wobec nich.

- W tym momencie wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy spieszą z pomocą innym. Czy to w służbach ratowniczych czy też w sposób szczególny, ważny i piękny, godny uobecnienia dzisiaj oddając dla bliźnich krew, jako dawcy krwi. Jest to szczególna otwartość na drugiego człowieka. Jest to szczególne naśladowanie Maryi, która przyszła do swojej krewnej św. Elżbiety po to, aby ofiarować jej dar: obecność, swój służbę. Jest to rzeczywiście droga do budowania tej solidarności czcicieli Matki Bożej; solidarności, która łączy nas w jednym Kościele Chrystusowym