2021 najlepszym rokiem w historii polskiej ligowej siatkówki

– Co roku mówimy, że PlusLiga jest najmocniejsza w historii, po czym przychodzi następny sezon i ta liga jest jeszcze mocniejsza – mówi Łukasz Kaczmarek, atakujący Grupy Azoty ZAKSY. Dla kędzierzynian rok 2021 był wyjątkowy, bo drużyna sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Choć w stawce były kluby bogatsze i płacące dużo wyższe kontrakty to jednak polski zespół okazał się najlepszy, a na tytuł najlepszej drużyny w Europie czekaliśmy przecież kilkadziesiąt lat! Ten sukces tylko utwierdził opinie, że PlusLiga to produkt premium, a co równie ważne, kluczowe role odgrywają w nim kolejne pokolenia zdolnych polskich graczy co roku otrzymujący szansę w drużynach i mogący uczyć się od gwiazd światowej siatkówki.

O sile i atrakcyjności PlusLigi świadczy także fakt, że choć ekipa z Kędzierzyna-Koźla oka-zała się najlepsza w Europie, to w Polsce znalazł się zespół, który ją pokonał i odebrał mistrzostwo kraju. Jastrzębski Węgiel nie przystępował do finału w roli faworyta, a jednak po-kazał, że też jest drużyną z najwyższej światowej półki, dwukrotnie pokonując Grupę Azoty ZAKSĘ w meczach finałowych. – Dla nas to wielki moment pokonać tak mocny zespół, jak ZAKSA w walce o mistrzostwo Polski. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wiemy, że pokonali-śmy bardzo mocny zespół i wygraliśmy bardzo mocną ligę – komentował libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak.

Przyszły gwiazdy

Kilkanaście dni później kędzierzynianie wygrali Ligę Mistrzów, a kluby PlusLigi – w tym także Jastrzębski Węgiel – pozyskały kolejne wielkie gwiazdy, które jeszcze bardziej podniosły poziom rozgrywek. Latem do PlusLigi trafili m.in. mistrzowie olimpijscy Stephen Boyer i Trevor Clevenot oraz brązowy medalista z Tokio Facundo Conte. To oczywiście nie koniec, bo kluby PlusLigi zatrudniły wiele innych światowych gwiazd, choćby Serbów: Urosa Kovacevicia i Aleksandara Atanasijevicia, do ligi przyszli także Amerykanin Erik Shoji oraz Słoweniec Jan Kozamernik, czy Belg Sam Deroo do Asseco Resovii.