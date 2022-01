20-latek z gminy Bircza koło Przemyśla uprawiał seks z 13-latką. Wiele wskazuje na to, że nie będzie procesu

20-latek trafił pod koniec ubiegłego roku do tymczasowego aresztu. Za kratami zabawił zaledwie 2,5 miesiąca i został wypuszczony na wolność. Po wyjściu nie objęły go wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli mówiąc krótko nie musiał m.in. zgłaszać się na dozory policyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze. I tę ustalił z prokuratorem. Jak powiedziała nam prokurator Marta Pętkowska, to kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem wspomnianego wcześniej okresu 2,5 miesiąca, jakie 20-latek spędził w areszcie.

Ponadto:

Mężczyzna będzie musiał przez dwa lata wykonywać prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Przez 5 lat nie będzie mógł się z 13-latką kontaktować w żaden sposób oraz będzie miał zakaz zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Będzie również musiał zapłacić dziewczynce nawiązkę w wysokości 10 tys. zł.

I dodatkowo przez 3 lata będzie miał zakaz zajmowania wszelakich stanowisk, wykonywania zawodów i prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi.

Kilka dni temu wniosek w tej sprawie trafił z prokuratury do sądu. Jeżeli sąd zgodzi się na powyższy wymiar kary, to oznaczać to będzie tyle, że procesu nie będzie. A 20-latek trafi do więzienia prawdopodobnie na około dwa tygodnie, bo po połowie kary będzie mógł się starać o warunkowe zwolnienie.