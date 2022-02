21-letnia Wiktoria i 20-letni Konrad z Podkarpacia zaginęli w Holandii. Policja znalazła ciało zaginionego mężczyzny

Wiktoria pochodzi z miejscowości Siennów (powiat przeworski), natomiast Konrad z Przeworska (gmina Przeworsk) w woj. podkarpackim. Para wyjechała do Holandii w celach zarobkowych. Podjęli pracę przy testach medycznych w Lelystad, przez agencję DANUTA GET WORK. Ostatni kontakt z zaginionymi był w poniedziałek (31.01.2022 r.), od tej pory nie powrócili do wynajmowanego mieszkania, ani nie skontaktowali się z bliskimi.