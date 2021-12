23-latek z gminy Rymanów handlował w sieci podrobionymi okularami. Usłyszał 55 zarzutów!

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wpadli na trop osoby zajmującej się dystrybucją podrobionych okularów. Towar, łudząco podobny do oryginalnego produktu znanej marki oferowany były do sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego. Funkcjonariusze ustalili, że osobą odpowiedzialną za przestępczy proceder może być 23-letni mieszkaniec gminy Rymanów.

23-latek został przesłuchany, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodemu mężczyźnie 55 zarzutów. Dotyczą one wprowadzenia do obrotu okularów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym znanej marki, którego to znaku nie miał prawa używać. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.