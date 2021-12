23-letni pijany kierujący hondą dachował na drodze wojewódzkiej w Maćkowicach pod Przemyślem [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w sobotę 25 grudnia około godz. 2:30. Na drodze wojewódzkiej nr 881 w Maćkowicach koło Przemyśla kierujący hondą wjechał do rowu i dachował. W kolizji nikt nie został ranny. 23-letni kierujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie! Mieszkaniec powiatu przemyskiego został zatrzymany do wytrzeźwienia. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Samochód na koła postawili strażacy z OSP Maćkowice.