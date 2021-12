24 godziny na zdobycie świata IT - turniej informatyczny WSIiZ

Zadaniem zakwalifikowanych do turnieju uczestników będzie zrealizowanie projektu w jednej z trzech kategorii: Game Dev (stworzenie gry komputerowej), Line of Business (stworzenie aplikacji mającej potencjał biznesowy) lub Internet of Things (przygotowanie rozwiązana wykorzystującego technologie Internetu Rzeczy). I otrzymają na to nieprzekraczalny limit czasu 24 godzin.

- W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto posiada umiejętności przydatne przy tworzeniu projektu I – zachęca dr Marek Jaszuk. - Pracować można indywidualnie lub w zespole maksymalnie siedmioosobowym. Uczestnicy mogą stworzyć zespół wcześniej, lub przyjść na imprezę i poszukać partnerów pośród innych osób. Nawet jeśli ktoś nie posiada umiejętności technicznych, ale ma pomysł, może przyjść na Hackathon WSIiZ. Być może znajdzie chętnych, którzy pomogą mu we wdrożeniu tego pomysłu w życie.

Prace studentów będą oceniane przez Jury składające się ze specjalistów branżowych. Przy ocenie projektów brane będą pod uwagę: jakość techniczna i wizualna wykonania, potencjał komercyjny i sposób prezentacji. Hackathon WSIiZ rozpocznie się w IQ Club przy ul. Sucharskiego 2 w piątek (03.12.) o godz. 15. i potrwa do godziny 15. w sobotę.