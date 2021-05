24-latek z gminy Nisko kradł paliwo z maszyn stojących na terenie budowy drogi S-19

Premier Mateusz Morawiecki: Ewa Leniart ma dla Rzeszowa konkretny, znakomity plan na kolejną dekadę

Wojewoda Ewa Leniart ma dla Rzeszowa bardzo konkretny plan na kolejną dekadę - podczas dzisiejszej konferencji prasowej na rzeszowskim Rynku mówił premier Mateusz Morawiecki, od wczoraj przebywający na Podkarpaciu. - Znakomity plan, który będzie w stanie doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy, podniesienia wynagrodzeń tych, którzy w Rzeszowie chcą znaleźć zatrudnienie, a jednocześnie powodujący, że miasto będzie jeszcze piękniejszym miejscem do życia, kształcenia się, przyciągania osób z zewnątrz, powrotów tych, którzy wyjechali stąd do Anglii, Irlandii, czy innych krajów.