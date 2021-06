25 czerwca ostrzeżenie przed burzami z gradem oraz upałami na Podkarpaciu

Ostrzeżenie o burzach z gradem dotyczy wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Obowiązuje do północy.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.