25 lat pozbawienia wolności dla Przemysława S. za brutalne zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok w Nowej Sarzynie

Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

Przypomnijmy, do tragicznych wydarzeń doszło 10 sierpnia 2021 roku w Nowej Sarzynie. Agnieszka K. była sąsiadką Przemysława S. Mężczyzna wieczorem przyszedł do jej mieszkania. Wyjął nóż kuchenny i zażądał, by dała mu 100 złotych.

- Wobec odmowy, szarpiąc i popychając pokrzywdzoną w głąb mieszkania, zadał jej co najmniej 33 uderzenia nożem, w następstwie czego doszło do ostrej niewydolności krążeniowo - oddechowej Agnieszki K., w wyniku masywnego krwotoku zewnętrznego z licznych głębokich ran ciętych i kłutych okolic szyi oraz klatki piersiowej - opisywał rok temu "Nowin" prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

27 kwietnia w Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok

Sąd wymierzył Przemysławowi S. karę 25 lat pozbawienia wolności

Ponadto w wydanym wyroku uznał Przemysława S. za winnego tego, że znieważył zwłoki Agnieszki K. Na czole kobiety wyciął znak krzyża.

Dodatkowo Sąd zastrzegł, iż Przemysław S. będzie mógł skorzystać z warunkowego zwolnienia po odbyciu 20 lat kary pozbawienia wolności.

- Należy przypomnieć, iż Przemysław S. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, z treści których wynika m. in. że krytycznego dnia udał się do sąsiadki - pokrzywdzonej Agnieszki K. w celu pożyczenia pieniędzy na alkohol. Agnieszka K., gdy wyczuła, że jest nietrzeźwy, zaczęła wypraszać go z mieszkania, po czym oskarżony wyjął nóż w celu jej przestraszenia i żądania wydania pieniędzy. Wówczas, według relacji oskarżonego, pokrzywdzona zaczęła go szarpać i popychać. Wtedy oskarżony zaczął dźgać ją nożem - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.