25-latek wpadł na piciu alkoholu, a potem było dla niego już tylko gorzej

Policyjny patrol w rejonie podkolbuszowskich Zrębek zwrócił uwagę na młodego mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu do tego zabronionym. Towarzyszył mu drugi mężczyzna, który – okazało się – też pił, ale napój bezalkoholowy, więc policjanci stracili dla niego zainteresowanie.

Za to pierwszy podczas interwencji zaczął zachowywać się znacznie bardziej nerwowo niż wynikałoby to z reakcji na otrzymany właśnie mandat. Jasne stało się dlaczego, kiedy funkcjonariusze znaleźli przy 25-latku papierowe zawiniątko, a w nim susz roślinny i młynek. Wobec podejrzeń, że może być to zabroniona substancja psychoaktywna, mężczyzna został zatrzymany.