28 grudnia mamy w Polsce 9 843 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 549 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 384 nowe przypadki

Mamy 9 843 nowe zakażenia koronawirusem z województw:

90 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło 186 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 363 osób.

- Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to 410 tych osób nie było zaszczepionych, czyli ponad 75 proc. To jest bardzo duża, porażająca liczba i koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne