28 stycznia w Rzeszowie finał 5. edycji warsztatów CamON. Filmu nie robi się jak ciasta marchewkowego

28 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (godz. 17) odbędzie się bezpłatny pokaz etiudy "Dy$zka” zrealizowanej przez uczestników piątych warsztatów filmowych CamON. Ile osób pracowało nad tym filmem?

Kilkunastu członków grupy, ale też drugie tyle osób zaangażowanych z zewnątrz – aktorów i statystów. Łącznie to około 30 osób. Za punkt wyjścia wybraliśmy banknot 10-złotowy. Zadaniem uczestników warsztatów było w parach operator - reżyser przygotować kilkuminutową historię, która stanowiłaby samodzielną całość, ale i łączyła się z pozostałymi częściami filmu, tworząc tym samym ciąg zdarzeń z przewodnim motywem krążącego banknotu. Film składa się z dziewięciu odrębnych historii. Udało nam się sprawić, że mamy w jednej całości 9 różnych stylów, dramaturgii, a nawet gatunków filmowych. I te historie się „nie gryzą”, bo taką przyjęliśmy konwencję. Dzięki temu udało nam się uniknąć zrobienia jednego filmu, w którym jest wiele „nierówności” wynikających z tego, że każdą scenę reżyserowała inna osoba, jak to było podczas poprzednich edycji warsztatów CamON. Co roku przygotowujemy takie etiudy warsztatowe, tak by każdy mógł się wykazać i sprawdzić w praktyce.