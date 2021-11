28-latek z Rzeszowa ukradł katalizatory za 24 tys. złotych. Wycinał je z samochodów i sprzedawał na złomie lub w Internecie

Kradzieże powtarzały się w różnych rejonach stolicy Podkarpacia i ich sprawą zajmowali się m.in. policjanci z wydziału kryminalnego KMP w Rzeszowie. Funkcjonariuszom udało się na podstawie zebranych informacji wytypować, że związek z kradzieżami może mieć 28-letni rzeszowianin. Policjanci dowiedzieli się też, że mężczyzna może znów zdecydować się na kradzież, po której ma udać się do swojego mieszkania.

Tak właśnie się stało, na miejscu kryminalni zatrzymali 28-latka. W jego aucie znaleźli wycięty katalizator oraz narzędzia takie jak szlifierka kątowa i tarcze do cięcia metalu. To prawdopodobnie one służyły mężczyźnie popełnienia przestępstwa. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.