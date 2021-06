2-letnia Emilka walczy z nowotworem. Leczenie jest kosztowne. Rodzina potrzebuje wsparcia

Emilia Migała jest wesołą, pełną energii i pomysłów dziewczynką. Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. Latem razem z mamą bawi się w piaskownicy, a zimą – z tatą lepią bałwany i organizują bitwy na śnieżki. Emilka lubi też trampolinę i trenuje na niej najwyższe podskoki. Kocha również zwierzątka, a w szczególności koty i konie. Dziewczynka chętnie pomaga mamie w gotowaniu i sprzątaniu.

Choroba Emilki spadła na rodzinę nagle i niespodziewanie.

- Córka nigdy nie chorowała. Była zdrowym dzieckiem i nic nie wskazywało, że w jej organizmie dzieje się coś złego - opowiada Marcin Migała, tata dziewczynki. - Emilka miała podwyższoną temperaturę ciała i postanowiliśmy sprawdzić co się dzieje. Pojechaliśmy się do lekarza i on zlecił nam badania krwi. Wyniki bardzo go zaniepokoiły i od razu skierowano nas do szpitala do Rzeszowa.