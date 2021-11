3 liga. Avia Świdnik pokonała Wisłokę Dębica 2:0 [RELACJA]

Początek spotkania to głównie gra w środkowej części boiska, lecz w obu drużynach było widać dużo niedokładności w swoich zagraniach, co przykładało się na sytuację podbramkowe, których było jak na „lekarstwo”, a kibice zgromadzeni na spotkaniu mogli narzekać na niezbyt ciekawe widowisko. Po zmienia stron, to gospodarze ruszyli do odważniejszych ataków, a efektem była bramka w 52 minucie kiedy to po stracie piłki w środku pola precyzyjnym strzałem z dystansu popisał się Tomasz Zając. Strata bramki podziałała na dębiczan niestety dla nich bardzo nerwowo, a efektem był sprowokowany rzut karny za zagranie ręką. Do jedenastki podszedł Wojciech Białek i pewnym strzałem wyprowadził swój zespół na dwubramkowe prowadzenie.

Trener Wisłoki Dariusz Kantor próbował zmienić obraz gry a przede wszystkim wynik spotkania zawodnikami z ławki, ta sztuka po części mu się udała, ponieważ goście zaczęli grać odważniej i dokładniej, lecz tego dnia to było za mało, aby pokonać Sobieszczyka oraz obrońców gospodarzy na czele z najlepszym na placu gry Rafałem Dobrzyńskim. Avia mogła wykorzystać „otwarcie” przyjezdnych w kontrach i „zabić” to spotkanie, lecz brakowało im dokładności w ostatnim zagraniu.